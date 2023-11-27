Плакали все: участник СВО из Башкирии устроил сюрприз для дочки

Эту трогательную историю нам рассказал корреспондент издания «Буздякские новости» Ирина Кинзикеева.

Девочка учится в школе имени Р. Шарипова села Сабаево в Буздякском районе республики. И в этот день ни она, ни ее одноклассники, ни педагоги не знали о том, что на побывку в краткосрочный отпуск из зоны проведения спецоперации пришел ее отец.

Военнослужащий отправился прямо в класс, что стало большой неожиданностью для девочки. В руках папа держал букет цветов.

Столь трогательный момент вызвал слезы радости не только у дочки, но и у учеников и учителей, которые стали свидетелями этой волнительной встречи. Это были самые теплые и долгожданные объятия отца и дочки, которые так долго были в разлуке.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.