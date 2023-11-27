В Башкирии рассекречены материалы дела о захвате самолета солдатами в 1986 году

Это произошло 20 сентября 1986 года. В этот день в уфимском аэропорту был захвачен самолет ТУ-134. На борту находился 81 пассажир. УФСБ России по Башкирии рассекретило материалы дела, которое когда-то имело гриф «Секретно».

В этот день младший сержант Николай Мацнев и рядовые Сергей Ягмурджи и Александр Коновал совершили побег из военной части 6520. С собой прихватили оружие: автомат и ручной пулемет Калашникова.

Затем угнали такси, застрелили двух милиционеров. Коновал был задержан, Ягмурджи и Мацнев отправились в аэропорт Уфы уже без него: они планировали избежать трибунала, улетев за границу. Ворвались на авиаборт и пристрелили двоих пассажиров.

Оба солдата были уверены в удачном исходе дела, так как были в составе нештатной антитеррористической группы. То есть они знали, как работают спецслужбы во время захвата самолета террористами.

На борту они потребовали, чтобы им доставили наркотики: оба были наркоманами. Сотрудники спецслужб, прежде чем передавать ампулы злоумышленникам, добавили в них снотворное. Как только наркотики начали действовать, стюардессы Елена Жуковская и Сусанна Жабинец попытались уговорить террористов отпустить всех заложников. Им это удалось.

После этого бойцы спецподразделения «Альфа» взяли самолет в течение 20 секунд. Мацнева застрелили на месте, Ягмурджи расстреляли в 1987 году.