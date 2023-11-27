В Уфе прошёл III Международный фестиваль этнической музыки

Проект был реализован совместно с Национальным оркестром народных инструментов Республики Башкортостан. В этом году он также собрал известных музыкантов и коллективов не только республики, но и страны.
Фестиваль «Музыка, рожденная ветром» – проект, который стал одним из брендов Башкирской филармонии. Впервые он прошёл в 2016 году. На очередном мероприятие этно-рок группа «Аргымак», этно-проект «Uzoritsa», оркестр «Бишбармак» и мульти-инструменталисты показали жителям и гостям города, как звучит башкирская музыка через саксофон, диджериду и рэп.