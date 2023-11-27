В Уфе прошел всероссийский турнир «Звезда» по самбо. Он собрал порядка 1500 спортсменов из России, Беларуси, Луганской и Донецкой народных республик. Турнир был посвящен Героям России. Участие принимали как профессиональные спортсмены, так и только начинающие. В столице нашей республики турнир проходил второй год подряд. Пока этот турнир носит статус всероссийского, но вскоре станет международным.
Именно так прошло открытие самого крупного турнира по самбо в стране. Он действительно является самым масштабным, потому как собрал самбистов с разных точек России.
Соревнования прошли в главном спортивном центре города. В комплексе имени Римы Баталовой проходят практически все крупные старты, начиная с республиканских, заканчивая международными. Если в прошлом году турнир собрал лишь 700 самбистов, то сейчас количество увеличилось в два раза.
Попробовать свои силы и набраться опыта на турнире мог каждый самбист. Даже самые юные и начинающие спортсмены, у которых еще нет разряда, приняли участие.
Авот Олесе Шариповой из Башкортостана принимать участие в соревнованиях уже привычно. Она выступала и на первенстве России, и на окружных стартах, где, кстати, становилась победительницей. Но на турнире «Звезда» этой хрупкой девушке пришлось непросто. Как призналась сама спортсменка, конкуренция серьезная. В первой схватке она встретилась с соперницей из Самары и, не давая шанса оппоненту, одержала победу.
Тимофей Нехорошев из Тольятти в самбо шесть лет. Он до сих пор помнит свои первые старты на соревнованиях. Тогда он совсем неумело проводил встречи и проигрывал. Но сейчас представитель Тольятти в полной уверенности выходит на ковер и побеждает своих соперников.
Так масштабно прошел турнир по самбо. Именно такие соревнования воспитывают и готовят новое поколение чемпионов.