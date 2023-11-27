Башкирия представила проект «Автотрезвость» на выставке-форуме «Россия»

Нетрезвые за рулем. Необычную акцию организовали в Москве на выставке-форуме «Россия». На стенде Башкортостана провели социальный проект «Автотрезвость».

Каждый гость мог примерить очки виртуальной реальности – они создают мнимое состояние алкогольного опьянения. У посетителей была возможность убедиться в том, что вождение в пьяном виде приводит к нежелательным последствиям и человеческим трагедиям.