В Уфе прошла научно-практическая конференция, посвященная финграмотности детей

На конференции было организовано более 12 площадок с мастер-классами, лекциями, круглыми столами с выставкой, подготовленными банками и специалистами в области финансовой деятельности. Участники узнали, как распоряжаться средствами с помощью современных программ, планировать семейный бюджет и инвестировать.