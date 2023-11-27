В Уфе прошла научно-практическая конференция, посвященная финграмотности детей

В столице республики прошла X Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная финансовой грамотности детей. Основными направлениями работы стало развитие интеллектуального потенциала участников мероприятия и проектной деятельности в области финансовой культуры.
На конференции было организовано более 12 площадок с мастер-классами, лекциями, круглыми столами с выставкой, подготовленными банками и специалистами в области финансовой деятельности. Участники узнали, как распоряжаться средствами с помощью современных программ, планировать семейный бюджет и инвестировать.