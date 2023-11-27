В Уфе представили премьеру спектакля «Аленький цветочек»

В Уфе состоялась премьера спектакля «Аленький цветочек» по одноимённой сказке Сергея Аксакова в инсценировке Светланы Чураевой. Его представил детям Театр кукол на малой сцене Башоперы.

Музыку к сказке написал композитор Владислав Савватеев. В постановке использовали видеопроекцию и компьютерную графику, художниками выступили Светлана Степанова и Андрей Давыдов. А живых кукол играют актеры в масках. Спектакль поставили в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».

Это история о добре и бескорыстии, чести и отваге, коварстве и зависти, верности и волшебной силе любви, которая может творить чудеса. Сам Сергей Тимофеевич утверждал, что лишь литературно обработал сказку, которую он слышал ещё в детстве из уст ключницы Пелагеи.