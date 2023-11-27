В Уфе объявили победителей первого конкурса юных музыкантов «Елкән»

Дебютанты на одной сцене с главным оркестром республики. В столице Башкортостана объявили победителей первого телевизионного конкурса юных музыкантов «Елкән». 12 дарований показали своё мастерство исполнения на разных инструментах в сопровождении Национального симфонического оркестра на большой сцене государственного концертного зала «Башкортостан».

Пианисты, скрипачи, кураисты, баянисты – они играют на разных инструментах, но прошли долгий путь, чтобы выступить на одной сцене с Национальным симфоническим оркестром. Ребята прошли серьезный отбор, прежде чем дебютировать с профессионалами.

Самира Арсланова на гала-концерте сыграла «Элегию» Урала Идельбаева. Композитор специально к этому проекту написал музыку.

На удачу рассчитывали все 12 финалистов, собственно, они уже победители. Но заветная статуэтка – особая награда для юных талантов. У них есть признание зрителей, теперь важно получить его от именитых коллег.

Для конкурса «Елкән» было написано около 30 оригинальных партитур, чтобы дети исполнили произведения с симфоническим оркестром в четырех различных номинациях: фортепиано, скрипка, духовые и народные инструменты.

Проект «Елкән», что в переводе означает «парус», дал новое дыхание произведениям башкирских композиторов через исполнение юных музыкантов, рассказал историю республики через ноты. А самым главным помощником для детей стал дирижёр Дмитрий Крюков, который помогал сохранить гармонию игры с оркестром.