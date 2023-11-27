В Уфе отремонтируют участок за 24,8 млн рублей

В башкирской столице определились с подрядчиком, который займется ремонтом улицы Зорге. Управление по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений заключило контракт с ООО «Танып» на сумму в 24,85 млн рублей.
Начальная цена контракта составляла 27,8 млн рублей. Подрядчик отремонтирует участок улицы между 50 лет СССР и Шафиева. Необходимо будет подготовить участок к работам, установить люки, устроить выравнивающий слой, уложить покрытие, нанести разметку.
Работы планируется начать в мае следующего года. Ремонт участка проведут в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".