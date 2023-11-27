Радий Хабиров встретился на передовой с бойцами полка «Башкортостан»

Пост об этом глава республики опубликовал на своих страницах в соцсетях. Руководитель региона ознакомился с обустройством быта военнослужащих, их обеспечением обмундированием и питанием.

Глава Башкирии отметил, что в зону СВО регулярно уходят гуманитарные конвои, «так что парни наши ни в чем не нуждаются». Помимо этого, Радий Хабиров передал бойцам привет от родных и близких, а также теплые слова от всей республики, которая «стоит у них за спиной». Глава Башкортостана отметил, что впереди еще много таких встреч.