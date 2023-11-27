Роспотребнадзор Башкирии сообщил о росте заболеваемости коклюшем

В Башкортостане растет количество заболевших коклюшем. О росте заражения инфекцией заявил региональный Роспотребнадзор. За 10 месяцев текущего года заболевание диагностировали у 327 человек. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период коклюшем заболели всего шесть жителей республики. Подъем заболеваемости, отмечают специалисты, наблюдается по всей стране.

Маленькая Алида всех врачей одаривает улыбкой. Словно чувствует: мамины коллеги. Малышку привели на вакцинацию от коклюша. Зульфия Султанова сама не раз проводила подобную процедуру. Она и как врач-педиатр, и как мама двоих детей уверена: лучше предотвратить, чем лечить.

Из более 320 заболевших 90 процентов – дети. Для них заболевание может закончиться летальным исходом. Первые симптомы похожи на ОРВИ, в частности, длительный кашель, поэтому диагностировать заболевание трудно, необходимы лабораторные исследования.

Коклюш – цикличное заболевание. Рост случаев заражения происходит раз в 3-5 лет. Сейчас как раз такой период. По всей стране число заболевших в десятки раз превышает прошлогодние показатели. Много семейных очагов. Поэтому от родителей зависит, будет ли ребенок защищен в будущем от болезни.

Быстрое распространение заболевания связано с сильной заразностью. Передается инфекция воздушно-капельным путем. При общении с заболевшим коклюшем 90 процентов контактирующих инфицируются.