Мошенники пытались подставить жительницу Уфы, не попавшуюся на их удочку

Уфимка едва не стала жертвой мошенников. Аферисты под видом правоохранительных органов обвинили женщину в незаконном переводе денег, который, по словам злоумышленников, грозил проблемами с законом. Якобы это могло произойти из-за утечки банковских данных. Что произошло дальше и почему не стоит подыгрывать мошенникам, пытаясь над ними пошутить?

В списке вызовов клон номера телефона регионального Управления ФСБ России. Единственное отличие – код: вместо +7 стоит +1. Айгуль Масханова поначалу поверила, что находится в опасности. Мошенники под видом правоохранительных органов обвиняли женщину в преступлении. К слову, это была не единственная их маска. Первым шагом аферистов стало сообщение с поддельного аккаунта начальства.

Айгуль Масхановой заявили, мол, кредиты на её имя могли быть оформлены из-за утечки данных. Чтобы сохранить деньги, якобы срочно нужно было перевести их на другие счета. Только тогда женщина поняла, что на том конце провода мошенники, и не стала переводить средства.

Когда женщина сама пришла в участок, чтобы написать заявление о возможном мошенничестве, её уже ждали. Но не в качестве потерпевшей. Аферисты, видимо, расстроились, что потеряли время зря, и решили отомстить. От имени Айгуль Масхановой оставили заявление о минировании, для связи продиктовали её домашний адрес. Данные были устаревшие.