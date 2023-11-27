В Уфе проводили единственный в этом году воинский эшелон

Первый шаг в самостоятельную жизнь. На железнодорожном вокзале в Уфе проводили единственный в этом призыве воинский эшелон. Новобранцы отправились на Дальний Восток. Проходить там срочную службу будут около 200 юношей из Башкортостана. Их распределили в воздушно-космические и сухопутные войска.

Пассажиры этого поезда отправляются в путь под звуки марша «Прощание славянки». Ведь это первый и единственный в этом году воинский эшелон от Башкортостана. Весь железнодорожный состав заполнен нашими призывниками. В этот раз их около двух сотен. Здесь собрались ребята со всей республики. Они пополнили ряды воздушно-космических сил и сухопутных войск.

Хотелось бы в ВДВ. Получилось, что попал тоже в неплохие войска. Братья служили в ВДВ, и я решил взять с них пример, тоже отслужить. Артём Габбасов, призывник /Альшеевский район/

Никак не учился, сразу подумал: поеду в армию. Пока работал в это время, ждал повестки. Повестку дали – сразу вот решился. Ильгизар Шарбанов, призывник /Хайбуллинский район/

Пожалуй, больше самих призывников переживают их близкие. Традиционно на вокзале собирается немало родственников и друзей. Расставаться с юными защитниками на год готовы не все. Но понимают: это их долг.

Провожаем сегодня любимого племянника. Волнуюсь, отправляем очень далеко. Горжусь, что он, как его отец, так же идет, можно сказать, защищать нас. Гульшат Хамидуллина, тётя призывника /г. Туймазы/

Поезд следует в Читу. Ребятам предстоит проехать более 3,5 тыс. километров. Это около пяти дней в дороге. Большинство сначала отправится в учебные части, где и начнет свой путь длиною в год к получению военно-учетной специальности.

Это их первый самостоятельный шаг в этой жизни. Они уже отрываются, скажем так, от гнезда, как птенцы: первый раз вылетел, встал на крыло. И через год вернется уже самостоятельным, возмужавшим, серьезным мужчиной. Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан