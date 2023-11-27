В Уфе проводили единственный в этом году воинский эшелон

Первый шаг в самостоятельную жизнь. На железнодорожном вокзале в Уфе проводили единственный в этом призыве воинский эшелон. Новобранцы отправились на Дальний Восток. Проходить там срочную службу будут около 200 юношей из Башкортостана. Их распределили в воздушно-космические и сухопутные войска.
Пассажиры этого поезда отправляются в путь под звуки марша «Прощание славянки». Ведь это первый и единственный в этом году воинский эшелон от Башкортостана. Весь железнодорожный состав заполнен нашими призывниками. В этот раз их около двух сотен. Здесь собрались ребята со всей республики. Они пополнили ряды воздушно-космических сил и сухопутных войск.
Пожалуй, больше самих призывников переживают их близкие. Традиционно на вокзале собирается немало родственников и друзей. Расставаться с юными защитниками на год готовы не все. Но понимают: это их долг.
Поезд следует в Читу. Ребятам предстоит проехать более 3,5 тыс. километров. Это около пяти дней в дороге. Большинство сначала отправится в учебные части, где и начнет свой путь длиною в год к получению военно-учетной специальности.
Призыв на военную службу в этом году традиционно начался 1 октября. До конца года республика отправит в Вооруженные силы России более 4 тысяч новобранцев. Обычно срочники едут в отдельных вагонах. Число эшелонов, отправленных из Башкортостана, за один призыв может достигать трех. В этот раз сформировали один. В декабре башкирские призывники пополнят состав эшелонов, следующих из других субъектов России.