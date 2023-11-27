В Башкирии определили победителя реалити-шоу «Ете егет» на телеканале БСТ

Главным призом телепроекта «Ете егет» стала лошадь башкирской породы. Получил её парень из Бурзянского района Юлдаш Муратшин, который и стал победителем битвы сезонов. Это был финал пятого по счету, юбилейного сезона проекта на телеканале БСТ.

В этом году на кастинг для участия в мужском реалити-шоу пришли более ста молодых людей. Из них выбрали семь самых достойных джигитов. Кстати, на русский «Ете егет» так и переводится – «семеро джигитов». В ходе телепроекта им предстояло освоить народные промыслы, познать азы пчеловодства, кожевенного ремесла, кузнечного дела и не только. Реалити-шоу направлено на сохранение и пропаганду культурных традиций, а также воспитание у молодежи уважения к родной земле и языку.