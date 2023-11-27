Спортсменка из Башкирии – победительница первенства России по тяжелой атлетике

Башкирская спортсменка Александра Тарасова стала победительницей первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет в Майкопе. Уфимке также удалось установить рекорд страны в своей весовой категории до 59 килограммов.

В рывке ей удалось показать результат 81 килограмм, что стало лучшим результатом в истории страны. В сумме Александра набрала 175 килограммов.

Эмоции пришли не сразу, так как был адреналин. Еще не понимала, что стала первой. Только потом, спустя два часа, когда все медали были на мне, грамоты были в руках, только тогда я поняла: ничего себе! Для меня это первый раз.

Александра Тарасова, победительница первенства России по тяжелой атлетике

Для Александры Тарасовой 2023 год получился очень успешным. В июне башкирская спортсменка стала бронзовой призеркой чемпионата страны среди взрослых спортсменов. Теперь Александре предстоит перейти в новую возрастную группу – до 23 лет. Тренируется спортсменка под руководством Евгения Константинова.

3 декабря уезжаем на спортивную базу в город Алушта в Крыму. Готовимся там в течение 21 дня. Ближайшие соревнования 26 января – 1 февраля. Будет кубок России среди взрослых. Готовимся выступать там.

Евгений Константинов, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, тренер Александры Тарасовой
7eget
Пенальти