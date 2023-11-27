Спортсменка из Башкирии – победительница первенства России по тяжелой атлетике

Башкирская спортсменка Александра Тарасова стала победительницей первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет в Майкопе. Уфимке также удалось установить рекорд страны в своей весовой категории до 59 килограммов.
В рывке ей удалось показать результат 81 килограмм, что стало лучшим результатом в истории страны. В сумме Александра набрала 175 килограммов.
Для Александры Тарасовой 2023 год получился очень успешным. В июне башкирская спортсменка стала бронзовой призеркой чемпионата страны среди взрослых спортсменов. Теперь Александре предстоит перейти в новую возрастную группу – до 23 лет. Тренируется спортсменка под руководством Евгения Константинова.