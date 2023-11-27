Спортсменка из Башкирии – победительница первенства России по тяжелой атлетике

Эмоции пришли не сразу, так как был адреналин. Еще не понимала, что стала первой. Только потом, спустя два часа, когда все медали были на мне, грамоты были в руках, только тогда я поняла: ничего себе! Для меня это первый раз.

Александра Тарасова, победительница первенства России по тяжелой атлетике