В Уфе установили информационные стенды с дополненной реальностью

В башкирской столице появились информационные стенды с элементами дополненной реальности. В них можно увидеть различные исторические объекты города, которые когда-то располагались на территории Уфы.

Сейчас заглянуть в прошлое с помощью таких стендов можно в саду им. С. Т. Аксакова и в сквере Мустая Карима, у Гостиного двора и Монумента дружбы, на перекрестке улиц Цюрупы и Октябрьской революции.

В администрации города уточнили, что Уфа – участница национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках реализации данного проекта столица продолжает формировать свой туристический код. В городе становится все больше различных арт-объектов и иных конструкций, которые «освежают» его облик.