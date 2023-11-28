В Башкирии грузовик Scania столкнулся с «четырнадцатой»: есть погибший

Накануне в Кармаскалинском районе Башкирии дорожная авария унесла жизнь 42-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Авария произошла на оренбургской трассе. По предварительной версии правоохранителей, 39-летний водитель грузовика «Scania» въехал в ВАЗ-2114, который остановился на красный сигнал светофора.

В результате происшествия 42-летний пассажир «четырнадцатой» скончался от полученных травм. Водитель и второй пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

В ходе расследования будут проведены экспертизы для установления причин аварии.