В нацпарке «Башкирия» задержали вооруженного охотника

Накануне сотрудники национального парка «Башкирия» во время патрулирования территории задержали нелегального охотника. Об этом информирует дирекция природного парка.

Госинспекторы остановили автомобиль марки «УАЗ». В ходе досмотра в машине найдены незарегистрированное охотничье ружье, а также патроны к нему. Обнаруженное изъяли, составили протокол и обратились в полицию.

Нарушитель – житель села Нугуш – задержан. За незаконное хранение оружия и незаконную охоту на особо охраняемой природной территории федерального значения ему грозит уголовная ответственность.