Радий Хабиров и его команда вернулись из поездки на Донбасс

Уезжаю от них, но мои мысли и душа с ними. И всегда я буду благодарить этих парней за их ратный подвиг и служение нашей стране. Работайте, братья! А я сделаю все, чтобы вы вернулись домой живыми и невредимыми.

Радий Хабиров, Глава Башкирии