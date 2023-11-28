Радий Хабиров и его команда вернулись из поездки на Донбасс

Команда Главы Башкирии вернулась из поездки на Донбасс. Они проехали почти 1,5 тысячи километров. Об этом Радий Хабиров написал в своих социальных сетях.
По словам лидера республики, он ехал туда, чтобы максимально поддержать наших воинов: добровольцев из полка «Башкортостан», батальонов имени Минигали Шаймуратова, Салавата Юлаева и мобилизованных.
Кроме того, Радий Хабиров во время поездки пообщался с врачами из Башкирии, которые трудятся на Донбассе, помогают местным жителям и нашим бойцам. Также он встретился со строителями – они восстанавливают разрушенные города.
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова