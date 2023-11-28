Радий Хабиров и его команда вернулись из поездки на Донбасс

Команда Главы Башкирии вернулась из поездки на Донбасс. Они проехали почти 1,5 тысячи километров. Об этом Радий Хабиров написал в своих социальных сетях.

Фото №1 - Радий Хабиров и его команда вернулись из поездки на Донбасс

По словам лидера республики, он ехал туда, чтобы максимально поддержать наших воинов: добровольцев из полка «Башкортостан», батальонов имени Минигали Шаймуратова, Салавата Юлаева и мобилизованных.    

Фото №2 - Радий Хабиров и его команда вернулись из поездки на Донбасс

Кроме того, Радий Хабиров во время поездки пообщался с врачами из Башкирии, которые трудятся на Донбассе, помогают местным жителям и нашим бойцам. Также он встретился со строителями – они восстанавливают разрушенные города.   

Фото №3 - Радий Хабиров и его команда вернулись из поездки на Донбасс

Уезжаю от них, но мои мысли и душа с ними. И всегда я буду благодарить этих парней за их ратный подвиг и служение нашей стране. Работайте, братья! А я сделаю все, чтобы вы вернулись домой живыми и невредимыми.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова

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