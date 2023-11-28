В Башкирии ночью горел цех ИК-8 с газовыми баллонами внутри

Минувшей ночью в Стерлитамаке загорелось одноэтажное здание. Информация о происшествии поступила в экстренные службы в полночь. На место выехали пожарные.  

Фото №1 - В Башкирии ночью горел цех ИК-8 с газовыми баллонами внутри

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что горела кровля здания цеха, который находился рядом с территорией исправительной колонии №8. Из полыхающего помещения пожарные вынесли пять газовых баллонов, которые могли взорваться.   

Фото №2 - В Башкирии ночью горел цех ИК-8 с газовыми баллонами внутри

Пожар был оперативно локализован, никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Причины и обстоятельства инцидента будет устанавливать дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС по РБ

7eget
Акции БСТ