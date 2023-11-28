Герой России из Башкирии: «Пока живу, дышу, буду служить Отечеству!»

Подробности встречи участника спецоперации Степана Белова из Октябрьского с кадетами, «шаймуратовцами», юнармейцами и студентами рассказала корреспондент издания «Октябрьский нефтяник» Анастасия Нигматуллина.
В свои 27 лет за особую доблесть, проявленную во время выполнения боевых задач, Степан получил высшую государственную награду – звание «Герой России». В декабре прошлого года его награждал глава государства Владимир Путин. Степан рассказал об этом дне.
Мужчина также рассказал ребятам о том, что задача Вооружённых Сил страны – одержать победу в борьбе с неонацистами, защитить мирных граждан. А спецоперация непременно закончится, и победа будет за нами, уверен боец.
Кроме того, собравшиеся интересовались, какими боевыми машинами управлял Степан, сколько человек в составе танкового экипажа, в чем отличия российской техники от зарубежной.
На вопрос о своих планах на будущее ответил коротко: «Я военный и, пока живу, дышу, буду служить Отечеству!».
А в заключение встречи военнослужащий передал родной школе бронежилет. Он его считает «заряженным»: во время спецоперации эта часть униформы спасла его при первом ранении. Помимо жилета Степан передал знамя, с которым его экипаж шел в бой.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: издание «Октябрьский нефтяник»