Герой России из Башкирии: «Пока живу, дышу, буду служить Отечеству!»

Подробности встречи участника спецоперации Степана Белова из Октябрьского с кадетами, «шаймуратовцами», юнармейцами и студентами рассказала корреспондент издания «Октябрьский нефтяник» Анастасия Нигматуллина.

В свои 27 лет за особую доблесть, проявленную во время выполнения боевых задач, Степан получил высшую государственную награду – звание «Герой России». В декабре прошлого года его награждал глава государства Владимир Путин. Степан рассказал об этом дне.

Тогда в Кремле меня трясло так, как никогда в жизни. Очень волновался. Я был командиром младшего звена. Командир роты — это не такая высокая должность… Да, подвиги я совершал, но не считаю: всё, я вот такой молодец! Я это делал для ребят, для России. Степан Белов, Герой России, участник СВО

Мужчина также рассказал ребятам о том, что задача Вооружённых Сил страны – одержать победу в борьбе с неонацистами, защитить мирных граждан. А спецоперация непременно закончится, и победа будет за нами, уверен боец.

Кроме того, собравшиеся интересовались, какими боевыми машинами управлял Степан, сколько человек в составе танкового экипажа, в чем отличия российской техники от зарубежной.

Сейчас Запад решил пойти по другой стезе и не обеспечивает Украину оружием. Смотрите, у них есть танки «Абрамс», «Леопарды» и другие. Они говорили: «Мы создали танк неубиваемый». Ребята нашли их танк и подбили: он горит. А наш Т‑72, который в деды или в отцы годится, работает, стреляет. На Украине мы их оружие уничтожаем, захватываем, делаем трофеи. Степан Белов, Герой России, участник СВО

На вопрос о своих планах на будущее ответил коротко: «Я военный и, пока живу, дышу, буду служить Отечеству!».

А в заключение встречи военнослужащий передал родной школе бронежилет. Он его считает «заряженным»: во время спецоперации эта часть униформы спасла его при первом ранении. Помимо жилета Степан передал знамя, с которым его экипаж шел в бой.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.