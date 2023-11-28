В Уфе прошёл музыкально-поэтический час «Алмазный сад»

Доме купца Чижова, где сейчас расположен филиал Национальной библиотеки республики, состоялся музыкально-поэтический час «Алмазный сад». Перед зрителями и гостями выступили молодые таланты республики. К примеру, начинающая поэтесса Юлия Алексеева прочла свои стихотворения из сборника «Зорко лишь сердце».
Со своими произведения выступили поэт Алмаз Батталов и специалист центра выставок и культурных программ Гузель Салихова. В конце студент института искусств, кураист Айдар Исхаков представил мелодию собственного сочинения «Душа».