В Уфе прошёл музыкально-поэтический час «Алмазный сад»

Доме купца Чижова, где сейчас расположен филиал Национальной библиотеки республики, состоялся музыкально-поэтический час «Алмазный сад». Перед зрителями и гостями выступили молодые таланты республики. К примеру, начинающая поэтесса Юлия Алексеева прочла свои стихотворения из сборника «Зорко лишь сердце».