В Уфу санавиацией доставили годовалую девочку, пострадавшую в аварии

В Уфу из Мишкинского района санитарной авиацией доставили годовалую девочку, которая серьёзно пострадала в дорожно-транспортном происшествии.

Авария произошла на трассе во время обгона. Малышка не была пристёгнута ремнями безопасности. Родители самостоятельно доставили ребёнка в местную больницу, где её направили в реанимацию в тяжёлом состоянии.