В Уфу санавиацией доставили годовалую девочку, пострадавшую в аварии

В Уфу из Мишкинского района санитарной авиацией доставили годовалую девочку, которая серьёзно пострадала в дорожно-транспортном происшествии.
Авария произошла на трассе во время обгона. Малышка не была пристёгнута ремнями безопасности. Родители самостоятельно доставили ребёнка в местную больницу, где её направили в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Врачи диагностировали у пострадавшей сочетанную травму, переломы костей конечностей и травмы органов грудной клетки. Было принято решение незамедлительно обратиться за помощью к столичным врачам.
В район вылетели анастезиолог-реаниматолог, травматолог, нейрохирург, хирург. После осмотра, проведения дополнительных диагностических мероприятий, состояние ребенка стабилизировали и эвакуировали в Уфу.