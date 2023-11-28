В Уфе глубокой ночью подожгли машины

В Уфе глубокой ночью в службу спасения поступило сообщение о крупном пожаре во дворе дома №16 по улице Дагестанской.

Огнём охватило три припаркованные машины: «Хёндай Солярис», «Сузуки ЭсИкс4» и «Фольксваген Тигуан». Пожарным и неравнодушным очевидцам удалось оттащить припаркованные рядом машины от огня. Возгорание удалось ликвидировать через 33 минуты после сообщения о пожаре.

Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося уточняются. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог.