В Уфе глубокой ночью подожгли машины

В Уфе глубокой ночью в службу спасения поступило сообщение о крупном пожаре во дворе дома №16 по улице Дагестанской.
Огнём охватило три припаркованные машины: «Хёндай Солярис», «Сузуки ЭсИкс4» и «Фольксваген Тигуан». Пожарным и неравнодушным очевидцам удалось оттащить припаркованные рядом машины от огня. Возгорание удалось ликвидировать через 33 минуты после сообщения о пожаре.
Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося уточняются. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог.
Фото: МЧС по РБ.