В Башкирии мужчина напал с ножом на случайных прохожих

38-летний ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения прогуливался у местной больницы с ножом. Он заметил незнакомца средних лет и ударил его. После он встретил ещё двух пешеходов и тоже напал на них с ножом. Мужчина скрылся с места происшествия, но полицейские быстро его нашли.