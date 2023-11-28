В Башкирии мужчина напал с ножом на случайных прохожих

В селе Дмитриевка нетрезвый мужчина напал на прохожих с ножом. Подробности инцидента сообщили в МВД республики.
38-летний ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения прогуливался у местной больницы с ножом. Он заметил незнакомца средних лет и ударил его. После он встретил ещё двух пешеходов и тоже напал на них с ножом. Мужчина скрылся с места происшествия, но полицейские быстро его нашли.
Трое местных жителей 34, 35 и 40 лет были госпитализированы. Мужчина утверждает, что незадолго до преступления выпил слишком много алкоголя и причин своих действий не помнит. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.