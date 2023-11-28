В Уфе проводили мобилизованных после краткосрочного отпуска

По традиции, торжественный митинг под гимны России и Башкортостана состоялся на площади перед «Уфа-Ареной». Провожают военнослужащих всегда самые близкие. Родители, дети и жёны отправляют своих защитников на фронт уже в третий раз.

Для башкирских мобилизованных выделили два автобуса, которые отвезут их на передовую. С собой посылки для себя и сослуживцев. Это личные вещи, еда и письма от родных. После напутственного слова военнослужащие отправились в зону выполнения боевых задач. Они провели на родине две недели.