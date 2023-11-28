Жители Чишминского района Башкирии собирают гумпомощь для бойцов СВО

От 60 банок окопных свечей до гуманитарного груза весом в полторы тонны. Жители Чишмов организовали волонтерскую группу. За год работы ими было отправлено более двух тонн необходимых вещей и сделано более 1700 окопных свечей.

Дом Ирины давно стал негласной штаб-квартирой. Из кухни – склад, из спальной комнаты – рабочая зона. И даже так становится тесно. Еще год назад волонтеров было всего трое. Все соседи. Сегодня это слаженная команда из 20 человек и сотни неравнодушных помощников. Здесь сортируют и собирают вещи для бойцов и жителей Луганской и Донецкой республик, делают заготовки для окопных свечей и плетут браслеты спасения.

Пять метров паракорда могут спасти в экстренных ситуациях. Он сплетен так, что одним движением превращается в веревку, которой можно и рану перетянуть, и пострадавшего донести, и технику вытащить. Свой посильный вклад вносят односельчане и жители соседних деревень: кто продовольствием, кто одеждой. Активно собирают вещи и сами волонтеры.

Заливкой окопных свечей занимается Рима. На этот раз задача – сделать 700 окопных свечей. На передовой они очень нужны, говорят волонтеры. Ими бойцы греют еду, себя и наполняют теплом и светом землянки.

В преддверии Нового года волонтеры не оставят бойцов и без подарков. Праздничный солдатский набор придумывали сами. Внутри более 20 предметов – от конфет до бритвы. Здесь же балаклава, нижнее белье, перчатки и тот самый браслет спасения. На сегодняшний день изготовлено более 60 таких наборов.