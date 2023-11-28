Самолет Уфа – Санкт-Петербург отправили на второй круг из-за неисправности

Сегодня на борту самолета рейса Уфа – Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» были обнаружены неисправности навигационного оборудования. Информацией делится телеграм-канал «Авиаинцидент».

Фото №1 - Самолет Уфа – Санкт-Петербург отправили на второй круг из-за неисправности

Сообщается, что самолет около 5 утра по московскому времени уже получил разрешение на вылет из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, но после этого командир воздушного судна доложил о технической неисправности навигационного оборудования. Самолет вернулся на стоянку.    

Из-за того, что взлетно-посадочная полоса была занята, борт, прилетевший из Уфы, не смог приземлиться Его отправили на второй круг. 

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