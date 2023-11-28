Самолет Уфа – Санкт-Петербург отправили на второй круг из-за неисправности

Сообщается, что самолет около 5 утра по московскому времени уже получил разрешение на вылет из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, но после этого командир воздушного судна доложил о технической неисправности навигационного оборудования. Самолет вернулся на стоянку.