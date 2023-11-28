В Уфе выступил Оренбургский драмтеатр им. Максима Горького

Оренбургский драмтеатр им. Максима Горького выступил на уфимской сцене. «Время Z» показали на Малой сцене Башдрамтеатра по произведению поэта, очевидца событий на Донбассе, Виталия Молчанова в постановке народного артиста России Рифката Исрафилова.

В спектакле реальные видеозаписи событий, происходящих в Украине, переплетаются с игрой актёров. Труппа будет гастролировать по селам и городам Оренбургской области, также спектакль покажут в Самаре, Челябинске, Магнитогорске, Екатеринбурге. Межрегиональный гастрольный тур проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России.

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