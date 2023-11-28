В Башкирии на дорожников из Москвы рухнула арматурная стена

Подробности происшествия сообщили в ведомстве. Во время укладки основания путепровода при строительстве автодороги Казань-Екатеринбург на участке «Дюртюли-Ачит» на трех мужчин обрушилась арматурная стена.

Два арматурщика, 2003 и 1989 года рождения, и бетонщик, 1982 года рождения, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.