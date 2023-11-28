В Башкирии женщина получила срок за неуплату алиментов своему сыну

Суд Илишевского района Башкирии вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Статья: «неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей», уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сообщается, что по решению суда, которое было вынесено в 2020 году, женщина должна была выплачивать алименты на содержание своего 15-летнего сына. Об уголовной ответственности за неисполнение обязательств, вынесенных судом, ее неоднократно предупреждали.

Мать ребенка не навещала, материально не помогала, официально устроиться на работу не пыталась. Общая сумма долга превысила 250 тысяч рублей.