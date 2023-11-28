В Башкирии водитель-нарушитель пытался скрыться от инспекторов

27 ноября в Туймазах задержали очередного горе-водителя. Подробности случившегося рассказали в ГИБДД республики.

Фото №1 - В Башкирии водитель-нарушитель пытался скрыться от инспекторов

На улице Салавата Юлаева была замечена подозрительная машина ВАЗ-2107. Инспекторы попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал сигнал и лишь ускорился. Нарушитель пытался скрыться от преследования и совершал обгоны там, где это запрещено, а также двигался на красный сигнал светофора. Водитель попытался скрыться в открытом гараже, но там был задержан. Горе-водителем оказался 24-летний житель Республики Татарстан.

Предварительно выяснилось, что отечественный автомобиль зарегистрирован на отца подозреваемого. Последний пояснил, что приехал в Туймазы погулять, а государственные регистрационные знаки снял, чтобы не знали, кто ездит. Стоит отметить, что молодой человек не раз попадал в поле зрения правоохранителей. В отношении него составлен ряд протоколов об административных правонарушениях за пренебрежение ПДД.

пресс-служба ГИБДД по РБ 

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