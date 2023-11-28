В Башкирии водитель-нарушитель пытался скрыться от инспекторов

На улице Салавата Юлаева была замечена подозрительная машина ВАЗ-2107. Инспекторы попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал сигнал и лишь ускорился. Нарушитель пытался скрыться от преследования и совершал обгоны там, где это запрещено, а также двигался на красный сигнал светофора. Водитель попытался скрыться в открытом гараже, но там был задержан. Горе-водителем оказался 24-летний житель Республики Татарстан.