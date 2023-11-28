В Уфе неизвестный в маске ударил женщину по голове и сбежал

Случившееся зафиксировали у дома №11/1 по улице Братьев Кадомцевых. Судя по кадрам, которые распространяются в социальных сетях, женщина просто стояла во дворе. Внезапно к ней подбежал мужчина, который прикрывал лицо медицинской маской, и сильно ударил уфимку по голове. От удара несчастная упала на землю. Пострадавшей потребовалась госпитализация.