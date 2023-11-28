В Башкирии назвали районы с наибольшим количеством заболевших ОРИ

В некоторых городах и районах Башкирии показатель заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями превышает среднереспубликанский.

По данным регионального Роспотребнадзора, больше всего заболевших в Белебеевском, Куюргазинском, Иглинском и Краснокамском районах республики, а также в Кумертау.

В ведомстве отметили, что за 47 неделю в Башкирии зарегистрировано 24,7 тысячи случаев заражения ОРИ. Из этого числа 42,2% — это дети. По прогнозам специалистов, пик заболеваемости придется на конец декабря – начало февраля.