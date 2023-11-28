В Башкирии назвали районы с наибольшим количеством заболевших ОРИ

В некоторых городах и районах Башкирии показатель заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями превышает среднереспубликанский.
По данным регионального Роспотребнадзора, больше всего заболевших в Белебеевском, Куюргазинском, Иглинском и Краснокамском районах республики, а также в Кумертау.
В ведомстве отметили, что за 47 неделю в Башкирии зарегистрировано 24,7 тысячи случаев заражения ОРИ. Из этого числа 42,2% — это дети. По прогнозам специалистов, пик заболеваемости придется на конец декабря – начало февраля.
Экспертами Центра гигиены и эпидемиологии в рамках лабораторного мониторинга установлено, что на территории Башкирии циркулируют Covid-19, риновирус и аденовирус, сообщили в ведомстве.