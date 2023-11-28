Доброволец из Башкирии поощрен сразу несколькими государственными наградами

Участник СВО с позывным «Тагир» из Кармаскалинского района Башкирии отправился на передовую с самого начала проведения спецоперации.

Свой первый контракт с минобороны страны он подписал 10 лет назад. Родные говорят, что служить мужчина мечтал с детства.

По данным ЦУР республики, не так давно боец получил сразу четыре государственных награды: медаль Жукова, «За боевые отличия» и «За укрепление боевого сотрудничества», а также орден Мужества.

Возвращения «Тагира» ждут супруга и сын.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.