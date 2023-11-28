Радий Хабиров посетил одно из подразделений мотострелкового полка «Башкортостан»

Радий Хабиров во время рабочей поездки на Донбасс посетил расположение одного из подразделений мотострелкового полка «Башкортостан». Глава республики пообщался с командованием и личным составом полка. Военнослужащие обеспечены всем необходимым, проживают в тёплых блиндажах, нет проблем с питанием и одеждой.

Глава республики вручил награды героям и отметил, что регион будет продолжать поддержку и тех, кто на передовой, и тех, кто ждет солдат дома. На боевые позиции недавно вернулась первая группа отпускников полка «Башкортостан». Домой, на отдых выехала другая часть военнослужащих.

Служите достойно и берегите себя. А республика будет поддерживать вас и заботиться о ваших семьях. Если есть какие-то вопросы по домашним, дайте нам знать – мы во всём поможем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также руководитель региона встретился с бойцами батальона имени Минигали Шаймуратова. Радий Хабиров вручил им госнаграды за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Руководитель республики передал бойцам приветы из дома и теплые пожелания от земляков.