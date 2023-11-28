В Башкирии прошёл фестиваль-конкурс по вязанию пуховых платков

Башкирскую шаль включили в региональный Единый реестр объектов нематериального этнокультурного достояния народов республики. Вручение свидетельства состоялось на фестивале-конкурсе мастеров по вязанию пуховых платков в Зианчуринском районе. Этот документ – ещё один шаг к получению патента на зианчуринскую шаль. Появление официального бренда даёт возможность сохранить и ещё больше популяризировать этот вид аксессуара.

Шали словно старинные, дорогие картины. Их натягивают на рамы. Только тогда можно увидеть всю красоту платков. Кошачий след, зигзаг, ромбики – каждый узор из пуха уникален. Зианчуринские рукодельницы учатся вязать их с раннего детства. Могут даже смастерить шедевр с закрытыми глазами. Руки всё помнят. Среди шалей как классические пуховые, так и ажурные, изящные, легкие и теплые.

Вяжут шали в той технике, которая по душе мастерице. Кто-то использует станки, кто-то плетёт вручную. На открытом брендовом фестивале-конкурсе делятся секретами своих работ.

В этом году конкурс стал межрегиональным. Приехали участники и из соседней области – городов Кувандыка и Оренбурга. Свои работы представили не только мастера по вязанию, но и изготовители инструментов. Состязались и в конкурсе по скоростному вязанию.