В Башкирии проводят работы по охране хвойных молодняков от незаконных рубок

В Башкортостане стартовала предновогодняя операция «Ель». Она направлена на охрану хвойных молодняков от незаконных рубок. До конца декабря лесные инспекторы вместе с полицейскими организуют патрулирование лесов, создадут стационарные посты на дорогах и на выездах из лесных массивов и проверят места продажи елочной продукции.