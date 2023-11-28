В Уфе прошёл творческий вечер Лейлы Исмагиловой

Я, что могла, то и передала в этом сочинении. Все свои мысли, все свои чувства. Может, если бы у меня было больше времени – потому что я написала очень быстро это сочинение – то, наверное, это была бы не одночастная симфония.

Лейла Исмагилова, председатель Союза композиторов Республики Башкортостан