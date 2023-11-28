В Уфе прошёл творческий вечер Лейлы Исмагиловой

Национальный колорит в сочетании с современной техникой композиции. В ГКЗ «Башкортостан» состоялся творческий вечер Лейлы Исмагиловой. Сочинения председателя Союза композиторов республики известны и за пределами России. На концерте они прозвучали в исполнении Госоркестра Башкортостана в рамках абонемента «Золотые страницы башкирской музыки».
Оркестр под управлением Дмитрия Крюкова исполнил уже знакомые публике произведения народной артистки республики. Это оратория на рубаи Омара Хайяма, скрипичный концерт и музыка из заключительной cцены балета «Аркаим». Главным событием вечера стала премьера симфонии «Героям нашей земли посвящается». По словам самой Лейлы Исмагиловой, это история Родины и её защитников, начиная со времен пугачевских восстаний и до современности.