В Уфе прошёл творческий вечер Лейлы Исмагиловой

Национальный колорит в сочетании с современной техникой композиции. В ГКЗ «Башкортостан» состоялся творческий вечер Лейлы Исмагиловой. Сочинения председателя Союза композиторов республики известны и за пределами России. На концерте они прозвучали в исполнении Госоркестра Башкортостана в рамках абонемента «Золотые страницы башкирской музыки».

Лейла Исмагилова – это ключевая фигура в культуре нашей республики. И, безусловно, союз композиторов, который возглавляет Лейла Загировна, – один из самых сильнейших союзов композиторов. И мы можем говорить, что в нашей республике процветает композиторская школа. Что, конечно же, нас, музыкантов, очень радует.

Артур Назиуллин, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан

Оркестр под управлением Дмитрия Крюкова исполнил уже знакомые публике произведения народной артистки республики. Это оратория на рубаи Омара Хайяма, скрипичный концерт и музыка из заключительной cцены балета «Аркаим». Главным событием вечера стала премьера симфонии «Героям нашей земли посвящается». По словам самой Лейлы Исмагиловой, это история Родины и её защитников, начиная со времен пугачевских восстаний и до современности.

Фото №1 - В Уфе прошёл творческий вечер Лейлы Исмагиловой

Я, что могла, то и передала в этом сочинении. Все свои мысли, все свои чувства. Может, если бы у меня было больше времени – потому что я написала очень быстро это сочинение – то, наверное, это была бы не одночастная симфония.

Лейла Исмагилова, председатель Союза композиторов Республики Башкортостан
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