В Башкирии школьник защитил женщину от собаки

В Благовещенске зафиксировали очередное нападение собаки на человека. Подробности случившегося сообщает издание «Панорама».
Местная жительница отвела ребёнка в школу и направилась домой. Но на неё внезапно напала разъяренная собака. Сначала женщина очень испугалась, но потом попыталась убежать и позвать на помощь. Собака успела несколько раз укусить горожанку за ноги.
На помощь женщине поспешил девятиклассник, который направлялся в школу, но не смог пройти мимо беды. Он закрыл собой горожанку и отогнал собаку мешком для обуви.