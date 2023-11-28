Депутаты Госдумы России познакомились с волонтерскими штабами Иглинского района

Народные избранники Эльвира Аиткулова, Яна Лантратова и замруководителя Нижегородского филиала Госфонда «Защитники Отечества» увидели работу штаба «Все для Победы»: как плетутся сети, браслеты выживания и изготавливаются «сухие» души, собираются посылки и идет сбор гуманитарного груза.

Здесь же помогает актив «серебряных волонтеров» Иглино. Также активно в сборе всего необходимого участвует волонтерский штаб Шаймуратова. Руководство муниципалитета регулярно выезжает в зону СВО для встречи с земляками.

Депутаты также встретились с женами и матерями погибших на СВО военнослужащих. Они рассказали о мерах поддержки семьям участников спецоперации, дали консультации по оформлению необходимых документов. Ряд вопросов они взяли на контроль. Здесь, к слову, прошла патриотическая фотосессия, где жены и матери фотографировались в кителе своих защитников.