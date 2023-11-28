В Уфу привезли трофей соревнований по фиджитал-спорту «Игры будущего»

В Уфу привезли трофей международного спортивного соревнования «Игры будущего». В скором времени его запустят в космос с космодрома «Байконур». Ожидается, что «Игры будущего», которые впервые пройдут в формате масштабного турнира, станут историческим состязанием, сочетающим спорт и цифровые технологии.

До «Игр будущего» в Казани осталось менее ста дней. Международные соревнования по фиджитал-спорту на следующий год пройдут в столице Татарстана. Символом состязаний станет трофей. Он совершит тур по семи городам России, затем его запустят в космос. Трофей «Игр будущего», объединяющий спорт и цифровые технологии, прибыл в Уфу и был представлен студентам уфимских вузов.

В Башкирском государственном медицинском университете провели свой турнир по фиджитал-спорту. Среди 16 команд были определены финалисты. Победители будут защищать честь Башкортостана на международных соревнованиях по фиджитал-спорту в Казани.

Презентация трофея состоялась и на базе Уфимского университета науки и технологий. В воскресенье трофей отправится в Оренбург.