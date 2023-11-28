Радий Хабиров совершил рабочую поездку на Донбасс

Глава Башкортостана Радий Хабиров в очередной раз приехал на Донбасс, чтобы лично встретиться с военнослужащими и обсудить с командирами подразделений текущие вопросы. Руководитель региона отметил, что земляки и малая родина никогда не оставят своих защитников и вся необходимая помощь будет оказываться до самой победы.
В зоне боевых действий от слаженной работы ремроты зависят жизни ребят на передовой. Чем быстрее сломанная техника вернётся в строй, тем больше шансов у военнослужащих успешно выполнить боевую задачу. Первым делом Радий Хабиров интересуется состоянием здоровья земляков.
Иногда восстанавливать технику после прилетов приходится вблизи с линией боевого соприкосновения. За мужество и героизм Радий Хабиров вручил отличившимся контрактникам медали Минигали Шаймуратова и именные часы.
Глава Республики Башкортостан не первый раз на Донбассе. Главная цель – не только награждение, но и общение. Текущие вопросы командование тоже обсуждает с Радием Хабировым.
Одно из самых боевых башкирских подразделений – первый добровольческий батальон имени героя России Минигали Шаймуратова. Желание служить в нем высказывают и жители других регионов страны. Родина у нас одна на всех, говорят контрактники.
На Марьинском направлении в Донецкой Народной Республике полк мобилизованных из Башкортостана защищает мирных жителей от ударов неонацистов. Для успешного выполнения поставленных задач малая родина регулярно доставляет в это подразделение вместе с гуманитарной помощью квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, противодронные ружья.
Поддержка Башкортостана придаёт сил, говорят ребята. Многие пошли защищать Родину по стопам своих отцов и дедов.
Общаясь с военнослужащими, Радий Хабиров ещё раз подчеркнул, что он лично и все главы городов и районов республики будут продолжать оказывать поддержку как солдатам, так и их семьям. Эта задача сейчас одна из приоритетных для властей всех уровней, подчеркнул глава региона. И чтобы лично узнать просьбы мобилизованных и контрактников, Радий Хабиров на этот раз проехал по Донбассу более полутора тысяч километров.
Сейчас мы приехали к мобилизованным, которые дислоцированы в Запорожской области. Они тут уже больше года и оборудовали себе блиндажи. Покажем, в каких условиях живут ребята. Печка-буржуйка поддерживает в блиндаже комфортную температуру, генератор даёт электричество. И всё это привезли гуманитаркой из Башкортостана. До позиций противника порядка 10 километров.
Отеческую заботу Радий Хабиров проявляет не только к нашим военнослужащим. Глава республики не оставил без внимания и маленького мальчика, который подошёл к нему на улице поздороваться. На память руководитель региона подарил ему именные часы. И такое же внимание жители Башкортостана оказывают и всем своим сыновьям в зоне СВО.