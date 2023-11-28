В Уфе установили более 50 интеллектуальных светофоров

В столице республики установили более 50 интеллектуальных светофоров. Система из контроллеров, камер и удаленных датчиков движения в режиме реального времени анализирует ситуацию на перекрестках, оценивает степень их загруженности и передает информацию в центральный сервер управления. «Умные» светофоры могут переключать сигналы исходя из количества машин в каждом из направлений. Сегодня они заработали на самых загруженных перекрестках Уфы. В том числе на круговом движении Центрального рынка и на проспекте Октября.

Один из самых оживленных перекрестков Уфы – проспект Октября и Галле. Иногда здесь поток достигает 200 тысяч автомобилей, но нагрузку в часы пик уменьшила установка «умных» светофоров.

Много лет за рулем в Уфе, и во многих светофорах я знал, на сколько секунд, а вот в последнее время у меня сомнения появились: почему время уменьшается или увеличивается, а оказывается, поставили «умные» светофоры. Эдуард Гайнанов, житель Уфы

Установленная система реагирует на скопление машин, передает сигнал в центр управления дорожного движения в режиме реального времени. И красный сигнал меняется на зеленый. Видеокамеры ведут панорамное наблюдение.

Задача «Интеллектуальной транспортной системы» – регулирование транспортных потоков и снижение пробок. Проект реализуется в три этапа. «Умные» светофоры – теперь их 108 – установили в центре Уфы и на проспекте Октября.