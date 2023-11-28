В Уфе обсудили доступность лечения для людей с аутоиммунными заболеваниями

В Уфе прошло заседание руководителей Министерства здравоохранения Башкортостана и ведущих экспертов федерального и регионального уровней. Тема обсуждения – повышение доступности генно-инженерной биологической терапии и лекарственного обеспечения людей с аутоиммунными заболеваниями. На сегодняшний день Республика Башкортостан стала пятым регионом, где прошло заседание межрегионального проектного офиса.

Эти шишки – ревматоидные узелки, которые связывают суставы и сковывают их движения. Они образуются из отмерших клеток соединительной ткани, пораженной ревматизмом. У Юлии – ревматоидный полиартрит. Аутоиммунное заболевание пришло внезапно, в 2017 году. С ним она борется на протяжении 6 лет. Получала таблетированное лечение, а этой осенью обратилась в клинику БГМУ, где врачи предложили ей генно-инженерную биологическую терапию. Этот метод в клинике успешно используют на протяжении 10 лет. Он нужен тогда, когда таблетки уже не помогают.

Согласно статистике, в 2022 году на амбулаторном учете в республике состояло около 18 тыс. пациентов с ревматическими заболеваниями, на сегодняшний день цифра достигает 23 тыс. И это только те, кто обращается к врачам. По словам специалистов, число людей с диагностированным аутоиммунным заболеванием за последние годы выросло на 8-9 процентов. Чаще всего заболевают люди трудоспособного возраста и дети. Правильное и своевременное лечение способно предотвратить тяжелое течение болезни.

Представители Министерства здравоохранения Башкортостана и ведущие эксперты федерального и регионального уровней провели совещание, в котором обсудили темы повышения доступности генно-инженерной биологической терапии и лекарственного обеспечения. За последние 10 лет стали доступны лекарства, способные при своевременном назначении выйти к ремиссии и сохранить трудоспособность пациентов.