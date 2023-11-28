Башкирский мёд отправили на МКС со стенда выставки-форума «Россия»

Партия башкирского мёда отправится в космос. 40 кг сладкого лакомства для космонавтов торжественно передали на стенде Башкортостана в рамках выставки-форума «Россия».

Уже 20 лет башкирский мёд входит в меню космонавтов. Производитель спецпитания для космонавтов и производственный центр «Башкирский мёд» договорились о его поставке для обитателей орбитальной станции.