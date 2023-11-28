В Уфе прошел третий этап кубка России по шорт-треку

В столице республики состоялся третий этап кубка России по шорт-треку. Первый проходил в Коломне, второй – в Санкт-Петербурге. Участие в кубке принимали победители и призеры Олимпийских игр, обладатели медалей чемпионатов мира и Европы. В течение нескольких дней в центре шорт-трека имени Семена Елистратова за победу боролись около 140 спортсменов из России и Беларуси. Отличились на турнире и представители Башкортостана.
Олимпийский чемпион Семён Елистратов на льду центра своего имени в борьбе за звание лучшего в стране. Несмотря на огромный опыт, эти старты для него такие же важные, как и остальные. К тому же выигрывать дома особенно приятно.
Уже десятки лет поддержка Андрея Максимова во время забега помогает его воспитанникам побеждать на соревнованиях. В частности, и Семену Елистратову. Тут спортсмен борется за третью медаль турнира. Ранее он не оставил ни единого шанса соперникам на своей коронной дистанции в 1500 метров. На пятисотметровке Семен завоевал серебро.
С появлением центра шорт-трека в Уфе основная сборная страны проводит здесь большую часть сезона. Ледовая арена для них стала уже почти домашней. Больше полугода спортсмены активно готовились здесь к главным стартам.
Победить на соревнованиях удалось не всем. Не сумела побороться за медали в Уфе Мария Труханова из Челябинской области. Она принимала участие в забегах на всех дистанциях. На 1500 метров вышла в финал, но пенальти подвел. Это нарушение правил в забеге. В дистанции 500 метров Мария остановилась в шаге от полуфинала и заняла пятое место.
Самым захватывающим зрелищем стала мужская эстафета. Главные фавориты здесь – сборная Башкортостана и Санкт-Петербурга. Судьба золотой медали решилась лишь на последнем круге. На финише Семен Елистратов был быстрее своих соперников. Женщины соревновались в эстафете на дистанции 3000 метров. И там лучшими стали шорт-трекистки из Санкт-Петербурга.