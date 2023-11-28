В Уфе прошел третий этап кубка России по шорт-треку

В столице республики состоялся третий этап кубка России по шорт-треку. Первый проходил в Коломне, второй – в Санкт-Петербурге. Участие в кубке принимали победители и призеры Олимпийских игр, обладатели медалей чемпионатов мира и Европы. В течение нескольких дней в центре шорт-трека имени Семена Елистратова за победу боролись около 140 спортсменов из России и Беларуси. Отличились на турнире и представители Башкортостана.

Олимпийский чемпион Семён Елистратов на льду центра своего имени в борьбе за звание лучшего в стране. Несмотря на огромный опыт, эти старты для него такие же важные, как и остальные. К тому же выигрывать дома особенно приятно.

Самое главное – здесь, на башкирской земле, у нас получилось порадовать себя, нашу публику. Это здорово. Семён Елистратов, победитель этапа кубка России по шорт-треку

Уже десятки лет поддержка Андрея Максимова во время забега помогает его воспитанникам побеждать на соревнованиях. В частности, и Семену Елистратову. Тут спортсмен борется за третью медаль турнира. Ранее он не оставил ни единого шанса соперникам на своей коронной дистанции в 1500 метров. На пятисотметровке Семен завоевал серебро.

Семен везде меня слышит. Даже если он в другом городе будет находиться, я когда кричу, он все равно услышит. Понимаете, есть определенная тактика – тактика бега. И есть определенные знаки, определенные слова, которые мы обговариваем до забега. Андрей Максимов, старший тренер сборной России по шорт-треку

С появлением центра шорт-трека в Уфе основная сборная страны проводит здесь большую часть сезона. Ледовая арена для них стала уже почти домашней. Больше полугода спортсмены активно готовились здесь к главным стартам.

Конкуренция у нас очень сильная, ребята очень сильные, молодежь подрастает очень сильная. Подрастающее поколение, которое скоро сменит более взрослое поколение. Это абсолютно нормально. Семен Елистратов, победитель этапа кубка России по шорт-треку

Победить на соревнованиях удалось не всем. Не сумела побороться за медали в Уфе Мария Труханова из Челябинской области. Она принимала участие в забегах на всех дистанциях. На 1500 метров вышла в финал, но пенальти подвел. Это нарушение правил в забеге. В дистанции 500 метров Мария остановилась в шаге от полуфинала и заняла пятое место.

Я думаю, что у меня сейчас прямо лучше пошла подготовка. То, что в сборной и мне нравится. Чувствую себя увереннее намного на соревнованиях, чем раньше. Мария Труханова, участница кубка России по шорт-треку /Челябинская область/