Из уфимского аэропорта из-за снегопада не могли вылететь 12 рейсов

Сильный снегопад стал причиной изменения времени вылета и прилета самолетов в аэропорту Уфы. Из-за непогоды были задержаны 12 рейсов, не смогли приземлиться – 13, информирует телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».
Напомним, накануне вечером в столице прошел сильный мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. Он шел всю ночь.
В ноябре специалисты вновь зарегистрировали максимальный температурный рекорд: 2 ноября температура воздуха в Башкирии составила +13, а 27 ноября – +7 градусов.
Синоптики сообщают, что в ближайшие несколько недель погода в регионе будет носить неустойчивый характер с перепадами температур.