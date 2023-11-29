Из уфимского аэропорта из-за снегопада не могли вылететь 12 рейсов

Сильный снегопад стал причиной изменения времени вылета и прилета самолетов в аэропорту Уфы. Из-за непогоды были задержаны 12 рейсов, не смогли приземлиться – 13, информирует телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

Напомним, накануне вечером в столице прошел сильный мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. Он шел всю ночь.

В ноябре специалисты вновь зарегистрировали максимальный температурный рекорд: 2 ноября температура воздуха в Башкирии составила +13, а 27 ноября – +7 градусов.