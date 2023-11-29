Житель Башкирии избил до смерти свою супругу и уехал к родителям

Житель башкирского Нефтекамска, 1983 года рождения, сам пришел в полицию и заявил о том, что он избил до смерти свою жену.

По данным пресс-службы Следственного комитета Башкирии, 18 ноября между супругами произошел конфликт из-за пристрастия женщины к алкоголю. Муж так негодовал, что пустил в ход кулаки.

Потом он собрал вещи и уехал к родителям в Белорецк. Спустя несколько дней он вернулся и обнаружил, что тело супруги осталось лежать на том же месте, где он ее оставил после ссоры. Мужчина добровольно отправился в полицию. Он арестован. Начато расследование.