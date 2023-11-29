В Башкирии пожарные извещатели помогли двум семьям избежать трагедии

По данным пресс-службы Госкомитета Башкирии по ЧС, в ноябре в селе Старогумерово Кушнаренковского района поставила на газовую плиту разогреваться еду и вышла с мужем на улицу. В доме остались двое детей. От плиты загорелся тюль. Пожарный извещатель подал громкий сигнал. Мужчина и женщина потушили возгорание самостоятельно.